"Ми всі сильно розчаровані. Провели два чудових матчі, але зробили одну помилку і пропустили гол. Повинні були реалізовувати свої шанси. Ми не заслужили вилетіти з Ліги Європи, але це футбол.

Тріумфальний вихід Погба на заміну у відеоогляді матчу Мілан – Манчестер Юнайтед – 0:1

Ви вчитеся на негативних ситуаціях і використовуєте їх для зростання. Йдемо вперед, сезон ще не закінчений. Команда вірить в те, що робить, ми виросли в плані менталітету. Наші гравці не визнають поразок навіть на тренуваннях, і мені це дуже подобається", – цитує Ібрагімовіча Sky Sport Italia.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи Мілан зустрічався з Манчестер Юнайтед. Поєдинок на Олд Траффорд завершився внічию, а на Сан-Сіро мінімальну перемогу здобули манкуніанці.

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