"Мы все сильно разочарованы. Провели два замечательных матча, но сделали одну ошибку и пропустили гол. Должны были реализовывать свои шансы. Мы не заслужили вылететь из Лиги Европы, но это футбол.

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Вы учитесь на негативных ситуациях и используете их для роста. Идем вперед, сезон еще не закончен. Команда верит в то, что делает, мы выросли в плане менталитета. Наши игроки не признают поражений даже на тренировках, и мне это очень нравится", – цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Милан встречался с Манчестер Юнайтед. Поединок на Олд Траффорд завершился вничью, а на Сан-Сиро минимальную победу одержали манкунианцы.

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