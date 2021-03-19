Манчестер Юнайтед мінімально переміг Мілан та оформив путівку до 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео гола та найцікавіші моменти гри у огляді матчу Мілан – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24".

Перша половина пройшла рівно і фактично без гольових моментів, однак вихід Погба на заміну одразу по перерві миттєво приніс результат. Після затяжної атаки та серії рикошетів м'яч відскочив до француза на лівому краю воротарського, і той поцілив прямісінько над Доннаруммою, який не встиг зреагувати. Після цього гра ожила, команди по черзі стали створювати нагоди, проте гол Погба так і залишився єдиним у зустрічі.

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Таким чином, після нічиєї 1:1 у першій зустрічі, Манчестер Юнайтед оформив путівку до чвертьфіналу Ліги Європи. Майбутній суперник манкуніанців визначиться вже сьогодні.