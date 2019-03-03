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Ібрагімовіч забив переможний гол за Лос-Анджелес Гелаксі у стартовому матчі сезону в МЛС

13:07 416 Читать на русском
Ібрагімовіч забив переможний гол за Лос-Анджелес Гелаксі у стартовому матчі сезону в МЛС
Златан Ібрагімовіч / reuters

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі голом допоміг своїй команді стартувати з перемоги в МЛС.

У першому матчі сезону в МЛС Лос-Анджелес Гелаксі мінімально переграв Чикаго Файр (2:1). Переможний гол на свій рахунок записав нападник Златан Ібрагімовіч на 80-й хвилині.

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Швед опинився у потрібному місці, у потрібний час та добив м'яч головою у ворота після відскоку від поперечини воріт. До слова, нещодавно Ібра став капітаном Лос-Анджелес Гелаксі.

Теги
Світ Відеоновини Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Чикаго Файр Чикаго Файр
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