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Ибрагимович забил победный гол за Лос-Анджелес Гэлакси в стартовом матче сезона в МЛС

13:08 9 Читати українською
Ибрагимович забил победный гол за Лос-Анджелес Гэлакси в стартовом матче сезона в МЛС
Златан Ибрагимович / reuters

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимовичhttps://football24.ua/ibragimovich_stav_kapitanom_los_andzheles_gelaksi_n521487/голом помог своей команде стартовать с победы в МЛС.

В первом матче сезона в МЛС Лос-Анджелес Гэлакси минимально переиграл Чикаго Файр (2:1). Победный гол на свой счет записал нападающий Златан Ибрагимович на 80-й минуте.

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Швед оказался в нужном месте, в нужное время и добил мяч головой в ворота после отскока от перекладины ворот. К слову, недавно Ибра стал капитаном Лос-Анджелес Гэлакси.

Теги
Мир Видеоновости Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Чикаго Файр Чикаго Файр
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