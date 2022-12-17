Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч не сумнівається у тому, хто виграє цьогорічний Мундіаль.

Швед впевнений, що деякі "сторонні сили" всіляко сприятимуть Ліонелю Мессі нарешті виграти свій перший чемпіонат світу.

Фінал ЧС-2022: Аргентина має лише одне слабке місце, революція у складі Франції і головна дилема на вагу золота

"Гадаю, там вже написано, хто переможе. Ви знаєте, кого я маю на увазі... Гадаю, трофей підніме Мессі. Там все написано", – цитує конспірологічну заяву Ібрагімовіча Marca.

Нагадаємо, матч Аргентина – Франція відбудеться у неділю, 18 грудня. Стартовий свисток фіналу ЧС-2022 на стадіоні Люсаїл Айконік прозвучить о 17:00 за київським часом.

Мессі на ЧС-2022 закрив роти диванним експертам і, можливо, зекономив Пепу 100 мільйонів – відео, що пояснюють усе