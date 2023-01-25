Ібрагімовіч побажав "брудним" аргентинцям більше ніколи не виграти чемпіонат світу
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч з огидою ставиться до поведінки окремих гравців збірної Аргентини після перемоги на ЧС-2022.
"Мессі вважається найкращим гравцем в історії, і я був упевнений, що цього разу він виграє Мундіаль. За Кіліана Мбаппе я не хвилююсь, оскільки він однаково виграє ще один чемпіонат світу. Мене хвилює решта аргентинців, тому що вони більше нічого не виграють.
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Мессі виграв усе, і його справді пам'ятатимуть. Але інших, які дозволяли собі "брудну" поведінку... Ми не можемо їх поважати. Це моє бачення, як топ-професіонала. З таким ставленням ти можеш виграти один раз, але другого такого не буде. Ніколи", – цитує Ібрагімовіча Goal.
Нагадаємо, 41-річний швед виступав на трьох Мундіалях, а його максимальним досягненням були 2 виходи до 1/8 фіналу.
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