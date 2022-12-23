Кіпер "альбіселесте" відбив удар Комана, а Чуамені сам пробив повз ворота. Мартінес розповів, як тиснув на 100-мільйонного хавбека Реала перед спробою.

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"Це те, що проявляється в такі моменти. Я стаю сильнішим під час серії пенальті. Гравці поважають мене, навіть мої суперники говорили мені про це. Хлопчик (Чуамені) явно нервував. Я забавлявся з ним, відкидав м'яч і розповідав всілякі нісенітниці. Потім він схибив сам, просто облажався", – Bolavip цитує вихваляння Мартінеса під час зустрічі з фанатами.

Нагадаємо, для 30-річного воротаря Астон Вілли це був дебютний Мундіаль. Він відразу став чемпіоном світу і здобув "Золоту рукавичку" турніру.

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