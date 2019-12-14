Ібрагімовіч охолов до Роналдо – у скандального шведа новий улюблений гравець

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч зізнався, чиєю грою зараз захоплюється.

"Мбаппе робить різницю. Він все ще молодий. Всі ми сподіваємося, що він продовжить ретельно працювати. Незважаючи на вік, Кіліан вже є зіркою. Сподіваюся, він збереже голод і не розлюбить футбол, а продовжить ставати кращим і досягати успіху. Для цього йому потрібно зберігати холоднокровність, що не завжди легко.

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Коли грав Роналдо, ми всі намагалися бути схожим на нього. У нього був дуже елегантний стиль гри. Раніше я дивився матчі з його участю, проте це вже в минулому. Зараз моїм улюбленим футболістом, ймовірно, є Мбаппе, гравець виділяється на тлі інших", – цитує Ібрагімовіча Mirror.

В поточному сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 10 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

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