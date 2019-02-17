Айнтрахт – Шахтар: капітан німців Фернандес може пропустити матч

Капітан Айнтрахта Желсон Фернандес може не зіграти в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря через травму.

Айнтрахт у матчі 22 туру Бундесліги розписав мирову з Борусією М (1:1). Під час матчу команда з Франкфурта втратила свого капітана Желсона Фернандеса.

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Швейцарець зазнав травми в одному з епізодів та був змушений покинути поле на 78-й хвилині зустрічі, його замінив Джетро Віллемс. Наразі характер травми невідомий.

Проте, 32-річний хавбек ризикує не зіграти в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря, який відбудеться 21 лютого о 20:00 за київським часом.