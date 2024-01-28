"Це рішення пом'якшує загальну ситуацію. Я відчуваю себе найвідповідальнішим, я думаю, що все працювало дуже добре, була виконана дуже хороша робота, але я думаю, що наш проект має завершитися 30 червня. Я думаю, що це звільнить гравців і полегшить загальне становище клубу.

Я ухвалював рішення кілька днів і певною мірою звільнив себе. Я не хочу бути завадою. Я завжди хотів бути рішенням для клубу, а не проблемою. Я був рішенням два роки і три місяці тому, але зараз, думаючи серцем і думаючи про клуб, потрібно йти 30 червня заради блага. Дякую президенту за довіру. Ми людяно поговорили, і я пояснив йому своє рішення.

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У мене є енергія, справа не в енергії. Звичайно, це питання зміни курсу, я навіть віддам більше за ці чотири місяці. Втім, навіть перемога в ЛЧ не змінить мого рішення.

Щиро кажучи, відчувати себе тренером Барси – неприємно. Це жорстоко, часто відчуваєш, що тебе не поважають, що твою роботу не цінують, і це дуже виснажує твоє психічне здоров'я, настрій. Я дуже позитивний хлопець, але енергія спадає настільки, що ти кажеш собі – продовжувати немає сенсу. Так воно і є. Я давно на це наважився.

Це сталося з усіма тренерами, які пройшли це. Ми маємо змінити динаміку. Свій Фергюсон у Барсі неможливий, це дуже складно. Я не знаю, я йду від щирого серця, і коли нічого не має сенсу, настав час діяти і ухвалювати рішення.

Думаю, немає жодних сумнівів у тому, що я був людиною клубу, я ставив клуб вище за себе, я віддав усе і продовжу робити це протягом цих чотирьох місяців, щоб уболівальники відчували гордість. Ми створили неймовірну групу людей і ми залишимося нею до 30 червня. Знаючи, що я йду, я особливо схвильований Лігою чемпіонів.

Я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, тому що ця робота змушує мене проводити менше часу з сім'єю, вони від цього страждають. Я не можу бути таким егоїстичним всю свою кар'єру. Побуду вдома якийсь час і відпочину. Мені треба побути зі своїми дітьми", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

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