Юнацька Ліга УЄФА, фінал

Олімпіакос U-19 – Мілан U-19 – 3:0

Голи: Музакітіс, 60 (п), Папаканеллос, 61, Бакулас, 66

Євросезон на юнацькому рівні добіг кінця. Цього року в Лізі УЄФА був особливий фінал – ні Мілан, ні Олімпіакос ніколи не грали на цій стадії турніру. Ба більше, вони стали першими представниками своїх країн, які цього досягли. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, яким був фінал молодіжної Ліги чемпіонів.

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Іньяціо Абате (колишній капітан "россонері", а нині тренер молодіжки) довів, що торішній успіх був не випадковим. У минулому розіграші Мілан дійшов до півфіналу турніру, хоча мав один із наймолодших складів. Хлопці підросли й видали ще одну потужну єврокубкову кампанію, хоча в Італії у них справи так собі (аж шосте місце в чемпіонаті Прімавер).

В Юнацькій Лізі УЄФА "россонері" виступають завдяки своїй дорослій команді, але, на відміну від неї, виграли свою групу з дортмундською Борусією, ПСЖ і Ньюкаслом. В плей-офф у Мілана також був не найлегший шлях – довелося грати з португальскою Брагою, мадридським Реалом і Порту. Усіх цих суперників пройшов завдяки перемогам у серіях пенальті.

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Олімпіакосу було важче, бо в нього було права на помилку. Греки рухалися шляхом чемпіонів, там команди вилітають після першої ж поразки. Цікаво, що вони вже двічі зустрічалися з італійцями – в плей-офф кваліфікації вибили Лечче, а в 1/16 – Інтер. Окрім того, пройшли Баварію та дві сильні французькі академії (Ланса і Нанта).

Звітний матч греки почали сильніше. Провели парочку гострих атак, але вкрай незграбно розпорядилися моментами. Голкіперу італійців навіть не довелося вступати в гру. Мілан витерпів перші хвилини тиску й забрав м'яч під свій контроль. Таким і був перший тайм – підопічні Іньяціо Абате контролювали територію, Олімпіакос бігав у контратаки. Нічия без голів була цілком логічною.

Вже на старті другої половини стало значно цікавіше. Бадьоріше почали "россонері". Перспективно пробивав Скотті, кілька хвилин команда провела на воротах суперника. Однак наслідком цієї активності стала катастрофа. Олімпіакос за якихось шість хвилин зробив гру, змусивши Равера тричі діставати м'яч із сітки.

Даріуш Стальмах волів би забути ці епізоди. Спочатку поляк зіграв рукою у своєму штрафному. Арбітр після втручання VAR призначив пенальті, з якого забив Музакітіс. Через дві хвилини той таки Стальмах начисто програв дуель Папаканеллосу. Короткий період домінування Олімпіакоса завершився дуже ефектно. Бакулас після подачі з кутового виконав бездоганну бісіклету.

Не дивно, що після цього греки відійшли в оборону й не перешкоджали Мілану будувати свої атаки. Італійці не дуже поспішали цим користуватися. Можна пригадати хіба удар Сіа в стійку воріт. Решта спроб ні до чого серйозного не призвела. Навпаки, греки були ближчими до того, щоб забити ще у контратаці. Зрештою, рахунок більше не змінювався. Олімпіакос заслужено став переможцем Юнацької Ліги УЄФА 2024!