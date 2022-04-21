Суд Бухареста викликав 76-річного фахівця виступити відповідачем у справі про банкрутство Рапіда, інформує Fanatik.

Луческу особисто роздавав квитки на благодійний матч Динамо

Луческу буде одним з головних фігурантів разом з бізнесменом Джордже Копосом, який володів клубом з 1992 по 2013 роки. Мірча Луческу тренував Рапід у сезонах-1997/98 та 1999/2000. Тандем привів "залізничників" до золотого дублю у 1998 році, однак румунська податкова має питання щодо фінансових операцій, які здійснювалися упродовж правління Копоса.

Скандальний бізнесмен (виступає фігурантом у ще 2 справах) та його близьке оточення нібито регулярно уникали повної сплати податків і незаконно привласнювали собі частину клубних грошей. Зрештою, ця діяльність призвела до оголошення Рапіда банкрутом 2012 році. Податкова інспекція висунула звинувачення Копосу, Луческу та ще 7 особам (2 вже мертві), вимагаючи відшкодувати суму у 17,5 млн леїв (3,7 млн доларів). Крайній термін судового засідання – 26 травня цього року.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу