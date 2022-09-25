Ліга націй: Азербайджан розбив лідера завдяки епічному автоголу та екс-зірці УПЛ, Білорусь відібрала очки у Словаччини
У неділю, 25 вересня, стартував 6-й тур Ліги націй у дивізіоні С. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".
Ліга націй, 6 тур
Дивізіон С, група 3
Азербайджан – Казахстан – 3:0
Голи: Марочкін, 66 (авт), Озобіч, 74, Нурієв, 90+1
Вилучення: Аліп, 36 (Казахстан)
Словаччина – Білорусь – 1:1
Голи: Зреляк, 65 – Бахар, 45
Інтриги перед останнім туром вже не було – Казахстан достроково оформив вихід у Лігу B. Білорусь не мала шансів піднятися з останнього місця та зіграє у плей-офф за збереження прописки в Лізі С.
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Відповідно, поєдинки Азербайджан – Казахстан і Словаччина – Білорусь турнірної ваги не мали, однак видовища через це більше не стало. Найцікавішим епізодом першого тайму в Азербайджані стало вилучення Нуралі Аліпа, який сфолив проти суперника, штовхнув його, отримав дві жовті поспіль і залишив поле.
У другому таймі Азербайджан вийшов уперед. Вийшов дуже курйозно – захисник вибивав м'яч паралельно лінії воротарського, і влучив у свого ж партнера. Шацький такого не чекав – автогол. Казахстан поплив і пропустив ще раз. Обрізка на лінії штрафного завершилася влучним ударом Озобіча. Міг бути й третій гол, але хрестовина зіграла за гостей. Зрештою, він таки трапився в компенсований час – забив Анатолій Нурієв, який свого часу грав за Минай і Колос. Казахстан вперше програв, але фінішував першим і гратиме в Лізі В.
Білоруси забили першими у ворота Словаччини – Бахар на 45-й хвилині замкнув подачу з кутового. Перед тим через гру рукою скасували гол господарів, автором якого став ветеран Куцка. Словаки відігралися по перерві зусиллями Зреляка, якому вдався ефектний удар з льоту. Це був останній гол у матчі. Словаки завершили Лігу націй на 3-му місці, білоруси зіграють плей-офф і спробують уникнути вильоту.
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