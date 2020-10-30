"Почали з 0:2. Холодний душ такий. Важко починати, пропускаючи два м'ячі.

Зоря – Брага – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Що не вдалося? Якби ми забили гол набагато раніше – далі у нас би все пішло. А так рахунок 0:2, пішла зовсім інша гра. Не пам'ятаю, щоб було у них багато моментів, але ми свої не реалізували", – цитує Дениса Фаворова сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, Зоря мінімально поступилась Бразі (1:2) та посідає останнє місце у турнірній таблиці групи G. Вже 1 листопада луганці на виїзді гратимуть проти Інгульця в УПЛ, початок о 19:30.

Зоря – Брага: шедевр екс-партнера Мессі приніс гостям історичний тріумф, шалений гол як солодка вітамінка для Скрипника