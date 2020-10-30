"Начали с 0:2. Холодный душ такой. Трудно начинать, пропуская два мяча.

Заря – Брага – 1:2 – видео голов и обзор матча

Что не удалось? Если бы мы забили гол гораздо раньше – дальше у нас бы все пошло. А так счет 0:2, пошла совсем другая игра. Не помню, чтобы было у них много моментов, но мы свои не реализовали", – цитирует Дениса Фаворова сайт ТК Футбол.

Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и занимает последнее место в турнирной таблице группы G. Уже 1 ноября луганчане на выезде будут играть против Ингульца в УПЛ, начало в 19:30.

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