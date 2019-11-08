Хоффенхайм у компенсований час вирвав перемогу над Кельном і піднявся на другу позицію в Бундеслізі

В рамках прем'єрного матчу 11-го туру чемпіонату Німеччини Кельн не зумів втримати нічию у матчі проти одного з лідерів – Хоффенхайма.(1:2).

Перший тайм поєдинку пройшов доволі сухо. Футболісти Хоффенхайма завдали всього чотирьох ударів по воротах, жоден з яких не влучив у площину – цікавим був тільки постріл Руді з меж штрафного на 28-й хвилині, який пролетів поруч зі стійкою. Кельн всього двічі турбував голкіпера суперника, однак цього вистачило для голу. Він стався на 34-й хвилині: Шауб змістився з правого флангу та віддав передачу на лінію напівкола перед карним майданчиком, а Кордоба звідти пробив точно у лівий кут – 1:0. Саме з таким рахунком команди й пішли відпочивати.

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З початком другого тайму Хоффенхайм увімкнув високий пресинг, що швидко призвело до голу у ворота "козлів". На 48-й хвилині Руді в центрі поля перехопив винос і одразу виконав подачу в штрафний, а Адамян, який тільки-но вийшов на заміну, в дотик переправив м'яч у сітку – 1:1. На 62-й вивести гостей уперед міг Локадія, однак його удар з кута карного майданчика пролетів поруч з каркасом. Загалом, поєдинок проходив у рівному руслі, але голів побачити ніяк не вдавалося.

Коли всі змирилися з нічийним рахунком, Хоффенхайм несподівано вирвав перемогу. В компенсований час у штрафному "козлів" стався фол, який розгледіли лише після перегляду відеоповтору. Арбітр призначив пенальті, а Локадія впевнено його реалізував, встановивши остаточний рахунок у зустрічі – 1:2.

Таким чином, Кельн з 7 очками залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці. Хоффенхайм, набравши 20 залікових балів, вирвався на другу сходинку.

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