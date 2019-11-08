Хоффенхайм в компенсированное время вырвал победу над Кёльном и поднялся на вторую позицию в Бундеслиге

В рамках премьерного матча 11-го тура чемпионата Германии Кёльн не сумел удержать ничью в матче против одного из лидеров – Хоффенхайма. (1:2).

Первый тайм поединка прошел довольно сухо. Футболисты Хоффенхайма нанесли всего четыре удара по воротам, ни один из которых не попал в створ – интересным был только выстрел Руди из пределов штрафной на 28-й минуте, который пролетел рядом со штангой. Кёльн всего дважды беспокоил голкипера соперника, однако этого хватило для гола. Он случился на 34-й минуте: Шауб сместился с правого фланга и отдал передачу на линию полукруга перед штрафной, а Кордоба оттуда пробил точно в левый угол – 1:0. Именно с таким счётом команды и ушли отдыхать.

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С началом второго тайма Хоффенхайм включил высокий прессинг, что быстро привело к голу в ворота "козлов". На 48-й минуте Руди в центре поля перехватил вынос и сразу же исполнил подачу в штрафную, а Адамян, только вышедший на замену, в касание переправил мяч в сетку – 1:1. На 62-й вывести гостей вперёд мог Локадия, однако его удар с угла штрафной пролетел рядом с каркасом. В целом, поединок проходил в равном ключе, но голов увидеть никак не удавалось.

Когда все уже смирились с ничейным счётом, Хоффенхайм неожиданно вырвал победу. В компенсированное время в штрафной "козлов" случился фол, который разглядели только после просмотра видеоповтора. Арбитр назначил пенальти, а Локадия уверенно его реализовал, установив окончательный счёт во встрече – 1: 2.

Таким образом, Кельн с 7 очками остался на предпоследней позиции в турнирной таблице. Хоффенхайм, набрав 20 зачетных баллов, вырвался на второе место.

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