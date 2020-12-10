Хавбек Роман Безус та оборонець Ігор Пластун запишуть до свого активу ще по одному матчу в сезоні.

Пластун, Безус і Яремчук / Фото з відкритих джерел

Роман Безус та Ігор Пластун вийдуть у стартовому складі "буйволів" на завершальну зустріч групового етапу Ліги Європи з Хоффенхаймом.

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Цікаво, що для Пластуна це буде перший матч в ЛЄ після чималої перерви – востаннє оборонець з'являвся у поєдинку зі Слованом 22 жовтня, де відіграв три хвилини.

А от форвард Роман Яремчук залишився в запасі на двобій з німцями – таке рішення ухвалив новий керманич Хейн Ванхазебрук.

Зауважимо, матч 6-го туру ЛЄ між Хоффенхаймом та Гентом розпочнеться сьогодні, 10 грудня, о 22:00. Бельгійці достроково втратили шанси на вихід з групи, зазнавши 5 поразок у групі.

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