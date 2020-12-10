Новий тренер Гента посадив Яремчука у запас на матч Ліги Європи – Пластун вийде у старті вперше від жовтня
Хавбек Роман Безус та оборонець Ігор Пластун запишуть до свого активу ще по одному матчу в сезоні.
Роман Безус та Ігор Пластун вийдуть у стартовому складі "буйволів" на завершальну зустріч групового етапу Ліги Європи з Хоффенхаймом.
Гент Яремчука отримав нового тренера – він завоював з командою перше в історії чемпіонство
Цікаво, що для Пластуна це буде перший матч в ЛЄ після чималої перерви – востаннє оборонець з'являвся у поєдинку зі Слованом 22 жовтня, де відіграв три хвилини.
А от форвард Роман Яремчук залишився в запасі на двобій з німцями – таке рішення ухвалив новий керманич Хейн Ванхазебрук.
Зауважимо, матч 6-го туру ЛЄ між Хоффенхаймом та Гентом розпочнеться сьогодні, 10 грудня, о 22:00. Бельгійці достроково втратили шанси на вихід з групи, зазнавши 5 поразок у групі.
Наші за кордоном: тріумф і біль Зінченка, яскраве прощання Мілевського, результативні подвиги Яремчука