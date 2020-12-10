Хавбек Роман Безус и защитник Игорь Пластун запишут в свой актив еще по одному матчу в сезоне.

Роман Безус и Игорь Пластун выйдут в стартовом составе "буйволов" на заключительную встречу группового этапа Лиги Европы с Хоффенхаймом.

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Интересно, что для Пластуна это будет первый матч в ЛЕ после большого перерыва – последний раз защитник появлялся в поединке со Слованом 22 октября, где отыграл три минуты.

А вот форвард Роман Яремчук остался в запасе на поединок с немцами – такое решение принял новый руководитель Хейн Ванхазебрук.

Заметим, матч 6-го тура ЛЕ между Хоффенхаймом и Гентом начнется сегодня, 10 декабря, в 22:00. Бельгийцы досрочно лишились шансов на выход из группы, потерпев 5 поражений в группе.

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