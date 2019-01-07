Давіде Асторі – смерть Професіонала, Романтика, Капітана

Сьогодні, 7 січня, Давіде Асторі могло б виповнитись 32 роки. "Футбол 24" пригадав день великої втрати для всього світового футболу та життєвий шлях легендарного капітана Фіорентини.

Удіне. Готель La di Moret. Недільний ранок. На годиннику – 9:30. У ресторані – гамірно. Понад два десятки футболістів Фіорентини сновигають туди-сюди в очікуванні не так сніданку, як свого капітана – центрального оборонця Давіде Асторі. Він має звичку прокидатися одним із перших – як і годиться лідеру команди. Перший у душ, перший на сніданок, перший на поле – туди, де кипить бій.

Головний тренер "фіалок" Стефано Піолі відчув щось лихе. До номера Асторі піднявся один із масажистів команди. Делікатний стукіт у двері. Потім – наполегливіший. У відповідь – могильна тиша. Де менеджер готелю, чорт забирай?! Довго чекати не довелося – той квапиться із запасним ключем. За мить двері відчинили. Увійшли в середину. "Капітане, прокидайся…"

Чому помер Давіде Асторі – прокурор назвав попередню "дивну причину"

Ще кілька годин світ нічого не знав про шокуючу трагедію. Не знали про неї і футболісти Дженоа та Кальярі, клубу, де розпочинав кар’єру Асторі. Вони вийшли на поле, щоб розім'ятися і о 13:30 розпочати матч 27 туру Серії А. Саме в той момент їм повідомили, що грати вони сьогодні не будуть. І взагалі невідомо, коли будуть. Бо тут не до футболу. Почувши про смерть капітана Фіорентини, деякі гравці розридалися прямо на полі "Луїджі Ферраріс".

Жахлива звістка із кальчо в лічені хвилини облетіла планету. Скорботний легіон Марка-Вів’єна Фое, Антоніо Пуерти, Міклоша Фехера, Шейка Тіоте поповнився новим учасником.

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Він мріяв грати за Мілан. І робити це бодай на 20 відсотків якості, яку стабільно давав "россонері" його головний кумир – Алессандро Неста. Народившись у провінції Бергамо, Асторі марив не Аталантою – головним клубом регіону, а саме Міланом.

Погравши у молодіжних командах "россонері", потужний центрбек не зумів переконати у своїй значущості для суперклубу. Тож кілька років поспіль Давіде кочував по орендах – спершу опинився у заштатному Піццегеттоне, згодом – у більш відомому Кремонезе.

Сходження Асторі розпочалося влітку 2008-го: захисника підписав Кальярі, викупивши у Мілана половину прав. Гравцем основного складу він став у своєму другому сезоні на Сардинії. Тодішній наставник команди Массіміліано Аллегрі називав свого підопічного "Німцем", віддаючи належне його працьовитості і педантичності. На "Сан-Сіро" почухали потилицю: цей пацан нам самим знадобився би. У 2011-му віце-президент Мілана Адріано Галліані розпочав переговори щодо повернення Асторі в Мілан, проте перехід зірвався. У якийсь момент міланський бос побив горшки із президентом Кальярі Массімо Челліно. Горді острів’яни викупили решту прав на захисника.

Асторі не лише впав у невелику депресію, а й опинився у лазареті. Жовтневий матч проти Наполі, зіткнення із Лавессі, перелом гомілки, майже три місяці без футболу. Варто розуміти, що в той період Давіде вже був гравцем національної збірної Італії. Хоча його дебют за Скуадру Адзурру виявився провальним.

29 березня 2011-го італійці проводили спаринг проти збірної України. На газон стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського оборонець Кальярі вийшов на 17-ій хвилині, замінивши травмованого К’єлліні. Через хвилину отримав попередження. У розпал другого тайму, при рахунку 1:0 на користь Скуадри, Асторі в емоціях відкинув м’яч, а це – вилучення. Проте навіть удесятьох команда Чезаре Пранделлі забила у ворота Шовковського вдруге…

У 2012-му полювання на Асторі відкрили російські клуби. Його хотіли московський Спартак, а також Анжи, який буквально смітив грошима. Махачкалинці пропонували за оборонця Кальярі 15 мільйонів євро, проте й тут Массімо Челліно категорично відмовився відпускати одного з лідерів своєї команди.

Сезон 2014/15 Давіде провів у Ромі на правах оренди, хоча про нього мріяли у Лаціо. Президент "орлів" Клаудіо Лотіто навіть образився: "При всій повазі до Асторі, він – не Марадона". Через рік центрбек вирушив у свій кінцевий пункт призначення, як виявилося…

Фіорентина та Кальярі закріпили 13 номер за Асторі

Фіорентина… Горда квітка Флоренції, яка в останні сезони потерпає від того, що перебуває у затінку кальчо. Тіфозі "Віоли" одразу полюбили Асторі, а той відповів їм взаємністю. Він став справжнім патріотом Фіорентини. Коли команду покинули практично всі лідери, Давіде залишився на кораблі і отримав капітанську пов’язку, яка раніше належала Гонсало Родрігесу.

Свій останній гол він забив 10 вересня 2017-го – у ворота Верони, Фіорентина перемогла (5:0). А останній матч провів 25 лютого – проти К’єво, виконавши асист на Крістіано Бірагі, який забив єдиний і переможний гол…

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З Давіде прощається його дружина – красуня Франческа Фіоретті. Знайомство футболіста із відомою італійською моделлю швидко переросло у пристрасне кохання. Їх, окрім всього, об’єднало захоплення подорожами. Парочка могла годинами обговорювати мандри різними куточками світу.

З Давіде прощається його неймовірна донька Вітторія. Їй лише 2 роки, але вона вже встигла запам'ятати поцілунки свого батька і упродовж життя пронесе ніжну любов до нього.

З Давіде прощається велика родина і, зокрема, його рідний брат Марко. У юності вони разом виступали за рідний аматорський клуб Сан Пеллегріно. Згодом Давіде пішов у професіонали, а Марко продовжив грати у власне задоволення, ставши зіркою і капітаном провінційної команди.

З Давіде прощаються працівники театру під відкритим небом, затишного кафе і вечірнього ресторану. Асторі упродовж багатьох років вкладав гроші у власний бізнес, створивши чимало робочих місць. Захоплювався архітектурою і дизайном.

З Давіде прощається голкіпер Фіорентини Марко Спортьєлло – він був останнім, хто бачив капітана живим. Вони провели суботній вечір за відеоіграми в готелі Удіне. А потім Асторі пішов до себе в номер, щоб заснути навіки.

З Давіде прощаються команди, до яких він був причетний – Сан Пеллегріно, Понте Сан П'єтро, Мілан, Піццегеттоне, Кремонезе, Кальярі, Рома, Фіорентина, збірна Італії. Завше емоційний Джанлуїджі Буффон написав зворушливе прощання, яке неможливо читати без сліз.

З Давіде прощаються усі клуби-учасники плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Перед початком їхніх матчів – обов'язкова хвилина мовчання. Як і перед наступними поєдинками кальчо.

…Вчора він повинен був підписати новий контракт із Фіорентиною. Власне, це мало трапитися ще минулого тижня, але тоді пролонгування угоди перенесли через негоду. "Асторі був футболістом, але мислив і розмовляв, як тренер, – розповів Андреа Делла Валле, президент "фіалок". – Я досі шокований його смертю. Ніяк не можу оговтатись"…

– 27 матчів, 1 гол у Піццегеттоне

– 33 матчі у Кремонезе

– 179 матчів, 3 голи у Кальярі

– 30 матчів, 1 гол у Ромі

– 109 матчів, 3 голи у Фіорентині.

– 14 матчів, 1 гол у національній збірній Італії

Davide Astori

7 січня 1987, Сан-Джованні Б’янко, Італія – 4 березня 2018, Удіне, Італія

RIP

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