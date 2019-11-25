Хобленко: В мене завершився контракт із Динамо Брест, маю хороші пропозиції щодо продовження кар'єри

Форвард Динамо Брест Олексій Хобленко розповів про плани щодо продовження кар'єри.

"Дуже важка гра була. Наче і суперник середнього рівня, але фактор того, що щось може не вийти, завадив перемогти з більшим рахунком. Але нічого, перетерпіли, перемогли 1:0, цього було достатньо.

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Хочу повернутись додому, в чемпіонат України. Ще не знаю, буду розмовляти з Динамо Брест, як вони вестимуть перемовини зі мною. Контракту в мене вже немає, зараз я в стадії переговорів. Чи є в мене інші варіанти продовження кар'єри? Так, маю хороші варіанти, як у фінансовому плані, так і в кар'єрному. Чи є варіанти перейти кудись, окрім України? Не знаю, не хочеться говорити про це, агент займається цим питанням", – поділився Хобленко в коментарі Бомбардир.

Нагадаємо, Динамо Брест із Хобленком, Мілевським і Нойком став чемпіоном Білорусі, здобувши перемогу над Вітебськом (1:0), а чемпіонський гол забив якраз Хобленко.

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