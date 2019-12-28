Хобленко офіційно став гравцем СК Дніпро-1

Український нападник Олексій Хобленко вирішив продовжити кар'єру у складі СК Дніпро-1.

Контракт із 25-річним форвардом розрахований на 2,5 сезони, повідомляє прес-служба СК Дніпро-1.

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Попереднім клубом Хобленка було брестське Динамо, в минулому сезоні українець став третім в клубному реєстрі бомбардирів, забивши 9 голів та віддавши 2 результативні передачі.

Зазначимо, що в чемпіонському сезоні Хобленко зіграв 25 матчів. Олексій став автором єдиного гола у матчі 29 туру чемпіонату Білорусі проти Вітебська, перемога в якому гарантувала Динамо Брест титул.

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