Динамо поступилося Атлетіку у спарингу. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм минув за домінування Атлетіка, однак баски не змогли довести до пуття бодай один момент. Найбільше запам'ятався могутній дальній удар Беренгера – м'яч після рикошету від захисника влучив у стійку.

Динамо програло Атлетіку, вперше за 10 матчів літа не забивши бодай гол

По перерві картина гри не надто змінилася, хоча обидві команди оновили склади. Перемогу Атлетіку принесла вдала атака на 77-й хвилині. Інаї Лопес розірвав правий фланг оборони Динамо і викотив точно в ноги Іньякі Вільямсу – 0:1.