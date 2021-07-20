"Мы готовимся ко всем соперникам одинаково – что с Эвианом, что с Атлетиком. Вчера была тренировка, а к матчам никто целенаправленно не готовится. Сейчас все идет по плану, команда играет под нагрузками.

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Серьезный соперник – это только плюс. Парни увидели, куда им расти и к чему стремиться. Много переездов – так все было спланировано. Атлетик жил в Цюрихе, мы в Женеве, и надо было искать компромисс. С Сьоном также пришлось ездить, ведь мы заинтересованы в этих матчах.

Третий сбор ничем от предыдущих не будет отличаться – двукратные тренировки. Никто подробно к Униону, Вильярреалу готовиться не будет. Мы готовимся к старту в чемпионате, а осенью в Лиге чемпионов. Сегодня ребята отработали по тайму, потом еще 15 минут занимались. Все идет по давно очерченному плану", – пояснил Гусев в комментарии YouTube-каналу Динамо.

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