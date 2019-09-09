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Маленький хлопчик викурив цигарку під час благодійного матчу заради хворих дітей – сюрреалістичне відео з Туреччини

14:35 590 Читать на русском
Маленький хлопчик викурив цигарку під час благодійного матчу заради хворих дітей – сюрреалістичне відео з Туреччини
Бурсаспор – Фенербахче –2:1

Курйоз трапився під час благодійного матчу у Туреччині – відео епізоду стало вірусним у соцмережах.

Цими вихідними у турецькому місті Бурса відбулась благодійна товариська гра між командами Бурсаспор та Фенербахче. Кошти, виручені від продажу квитків, мали бути спрямовані на допомогу хворим дітям.

Селезньов підписав контракт з Бурсаспором

У перерві матчу, під час інтерв’ю одного з організаторів поєдинку, камери випадково зафіксували на трибунах підлітка, який смачно затягувався цигаркою. Цей епізод настільки шокував і обурив громадськість, що відео одразу ж стало вірусним.

До слова, перемогу з рахунком 2:1 здобули господарі, контракт з якими нещодавно підписав наш Євген Селезньов.

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Теги
Відеоновини футбольні курйози Світ Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор Фенербахче Фенербахче
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