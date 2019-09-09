Мальчик выкурил сигарету во время благотворительного матча ради больных детей – сюрреалистическое видео из Турции

Курьез случился во время благотворительного матча в Турции – видео эпизода сразу стало вирусным в соцсетях.

В эти выходные в турецком городе Бурса состоялась благотворительная товарищеская игра между командами Бурсаспор и Фенербахче. Средства, вырученные от продажи билетов, должны были быть направлены на помощь больным детям.

Селезнев подписал контракт с Бурсаспором

В перерыве матча, во время интервью одного из организаторов поединка, камеры случайно зафиксировали на трибунах подростка, который затягивался сигаретой. Этот эпизод настолько шокировал и возмутил общественность, что видео сразу же стало вирусным.

К слову, победу со счетом 2:1 одержали хозяева, контракт с которыми недавно подписал наш Евгений Селезнев.