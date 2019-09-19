Хіддінк покинув олімпійську збірну Китаю через абсурдну причину

Відомого нідерландського спеціаліста Гуса Хіддінка було звільнено з чергового місця роботи.

Екс-наставник низки європейських клубів Гус Хіддінк був відправлений у відставку з поста головного тренера збірної Китаю U-22, яка також є олімпійською командою країни, повідомляє Fox Sports Asia.

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Окрім незадовільних результатів національної команди керівництво Федерації футболу Китаю не влаштовував стиль спілкування Хіддінка з пресою. Остаточно долю фахівця вирішила поразка збірної U-22 у матчі з В'єтнамом. На посту головного тренера команди Гуса змінить колишній наставник жіночої збірної Китаю Хао Вей.

Хіддінк у ході своєї тренерської кар'єри, яка триває з 1982 року, очолював такі команди, як: ПСВ, Фенербахче, Валенсія, Реал, Бетіс, Челсі і Анжи. На міжнародному рівні Гус тренував збірні Нідерландів, Південної Кореї, Австралії, Росії та Туреччини.

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