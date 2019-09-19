Хиддинк покинул олимпийскую сборную Китая из-за абсурдной причины

Известный нидерландский специалист Гус Хиддинк был уволен с очередного места работы.

Экс-наставник ряда европейских клубов Гус Хиддинк был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Китая U-22, которая также является олимпийской командой страны, сообщает Fox Sports Asia.

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Кроме неудовлетворительных результатов национальной команды руководство Федерации футбола Китая не устраивал стиль общения Хиддинка с прессой. Окончательно судьбу специалиста решило поражение сборной U-22 в матче с Вьетнамом. На посту главного тренера команды Гуса сменит бывший наставник женской сборной Китая Хао Вэй.

Хиддинк в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1982 года, возглавлял такие команды, как: ПСВ, Фенербахче, Валенсия, Реал, Бетис, Челси и Анжи. На международном уровне Гус тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.

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