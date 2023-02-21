Чорна смуга Валенсії у Ла Лізі не зупинилась і в 22-му турі – команда зазнала мінімальної поразки від Хетафе (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок між Хетафе та Валенсією у Мадриді мав величезне турнірне значення. Обидві команди йшли у зоні вильоту, а розділяло їх всього одне очко – втім, переможець піднявся б над трійкою аутсайдерів. Виграти, однак, для них було непросто, адже останню звитягу суперники здобули ще до нового року.

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Хетафе виглядав значно активніше за кажанів. Господарі завдали вдвічі більше ударів та мали вдвічі вищий показник xG, хоча за явними нагодами для взяття воріт була майже рівність – 3:2. Зрештою, більше бажання вилилось у гол мадридців. Його аж на 82-й хвилині провів Борха Майораль.

Цей гол виявився єдиним у зустрічі. Хетафе відсвяткував мінімальну перемогу, зупинив 6-матчеву безвиграшну серію, набрав 22 очки й покинув зону вильоту, піднявшись на 16 сходинку. Валенсія продовжила безвиграшну серію до восьми турів. Маючи всього 20 залікових балів, команда опустилася на передостанню позицію.

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