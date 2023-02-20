Карім Бензема не поспішає продовжувати контракт із Реалом. Він сумнівається в необхідності продовження угоди з двох причин.

Контракт Каріма Бензема діє до літа 2023 року, але виграш французом "Золотого м'яча" автоматично може продовжити угоду ще на рік – за умови, якщо сам гравець погодиться. З цієї причини багато ЗМІ викреслили Бензема зі списку гравців, контракти яких перебувають "у підвішеному стані".

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Однак Бензема не поспішає підтверджувати автоматичне продовження контракту до літа 2024 року, інформує Relevo. Три тижні тому El Mundo випустив інформацію про карколомну пропозицію для Каріма з Саудівської Аравії в розмірі 60 мільйонів євро за два сезони. Це, а також невпевненість у майбутньому Карло Анчелотті, змушують форварда Реала сумніватися в необхідності продовжувати контракт із мадридським клубом.

Схоже, Карім справді може покинути Реал влітку.

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