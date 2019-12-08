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Хетафе на виїзді здолав Ейбар та вирвався на 4-ту сходинку: 16-й тур Прімери, матчі неділі

14:58 13 Читать на русском
Хетафе на виїзді здолав Ейбар та вирвався на 4-ту сходинку: 16-й тур Прімери, матчі неділі
Ейбар – Хетафе – 0:1 / фото з відкритих джерел

У рамках 16-го туру Ла Ліги Ейбар вдома мінімально поступився Хетафе (0:1).

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 16-й тур

Ейбар – Хетафе – 0:1

Гол: Анхель, 67

Вилучення: Орельяна, 90+7 (Е)

Бетіс – Атлетік – початок матчу о 15:00

Вальядолід – Реал Сосьєдад – початок матчу о 17:00

Леганес – Сельта – початок матчу о 19:30

Осасуна – Севілья – початок матчу о 22:00

У недільному матчі 16-го туру Ейбар вдома приймав Хетафе. У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок, а по перерві на 67-й хвилині гості таки вийшли вперед – Анхель відгукнувся на передачу Суареса, випередив голкіпера й з гострого кута розстріляв порожні ворота. Більше голів глядачі не побачили – мінімальна перемога гостей, завдяки якій Хетафе підіймається на 4-те місце Прімери.

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Іспанія Леганес Леганес Атлетік Атлетік Хетафе Хетафе Осасуна Осасуна Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Севілья Севілья Бетіс Бетіс Сельта Сельта Вальядолід Вальядолід Ейбар Ейбар
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