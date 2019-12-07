Гранада вдома розгромила Алавес: 16-й тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 16-го туру іспанської Прімери Алавес зазнав нищівної поразки від Гранади на виїзді.

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 16-й тур

Гранада – Алавес – 3:0

Голи: Фернандес, 48, Сольдадо, 58 (пен), Еррера, 78

Вилучення: Вакасо, 67 (друга жовта), Лагуардія, 90+1

Леванте – Валенсія – початок о 19:30

Гранада вдома зустрічалася з Алавесом. Перший тайм запам'ятався одночасними травмами футболістів обох команд (Квіні та Піни) – андалусійці випустили на поле Неву, а баски кинули в бій Вакасо, який вже через чотири хвилини отримав жовту картку. В середині другого тайму вона перетвориться на червону, однак до того його команда вже програвала 2:0. Рахунок у красивому стрибку на 48-й хвилині відкрив Фернандес, а подвоїв перевагу Гранади Сольдадо, який на 58-й відзначився з пенальті. Добив же гостей Еррера: на 77-й він відібрав м'яч на правому краю штрафного та потужним ударом прошив голкіпера – 3:0.

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