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Неймар назвав амбітні цілі ПСЖ у Лізі чемпіонів

16:50 170 Читать на русском
Неймар назвав амбітні цілі ПСЖ у Лізі чемпіонів
Неймар / Фото UEFA

Форвард ПСЖ Неймар прагне здобути дебютний для парижан трофей Ліги чемпіонів.

 

"Я думаю, у нас є можливість виграти Лігу чемпіонів. Якщо говорити про команду і гравців, то за той час, що я перебуваю в ПСЖ, цього року ми найбільш підготовлені і сильні, як мені здається.

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Я вважаю, що у нас є шанс на перемогу, хоча ПСЖ ніколи і не вигравав цей турнір. Ми будемо боротися за перемогу. Ми знаємо свої цінності і сподіваємося опинитися в фіналі", – цитує Неймара Sporf.

Нагадаємо, бразилець вже здобував кубок найпрестижнішого клубного турніру з Барселоною в сезоні 2014/15. У плей-офф ПСЖ зустрінеться з дортмундською Борусією.

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Теги
Англія Ліга чемпіонів ПСЖ - Борусія Дортмунд Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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