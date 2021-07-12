"Потрібно вчитися на власних помилках. Зараз ми розчаровані, це буде гризти нас зсередини, але ми повинні використовувати цю поразку як паливо, щоб в майбутньому досягти більшого.

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Те, що ми створили на цьому турнірі, є чимось дійсно особливим. Упевнений, що через 16 місяців у нас буде чемпіонат світу в Катарі, і ми зможемо взяти реванш. Я дійсно пишаюся хлопцями і з нетерпінням чекаю того, що ми зможемо зробити в майбутньому", – зазначив Хендерсон у коментарі BT Sport.

Нагадаємо, Англія поступилась Італії у серії пенальті (2:3), продовживши невдалу серію з 1966 року – останнього тріумфу англійців на міжнародному турнірі.

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