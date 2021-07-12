"Нужно учиться на собственных ошибках. Сейчас мы разочарованы, это будет грызть нас изнутри, но мы должны использовать это поражение как топливо, чтобы в будущем достичь большего.

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То, что мы создали на этом турнире, является чем-то действительно особенным. Уверен, что через 16 месяцев у нас будет чемпионат мира в Катаре, и мы сможем взять реванш. Я действительно горжусь ребятами и с нетерпением жду того, что мы сможем сделать в будущем", – отметил Хендерсон в комментарии BT Sport.

Напомним, Англия уступила Италии в серии пенальти (2:3), продолжив неудачную серию с 1966 года – последнего триумфа англичан на международном турнире.

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