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Хедіра вилетів на тривалий термін

22:41 138 Читать на русском
Хедіра вилетів на тривалий термін
Самі Хедіра / LaPresse

Півзахисник туринського Ювентуса Самі Хедіра найближчим часом не допоможе своїй команді через травму.

Німецький хавбек пропустить орієнтовно 3 місяці, повідомляє офіційний сайт клубу.

У середу Хедірі зробили артроскопічну операцію на травмованому лівому коліні. Хірургічне втручання зробили в Німеччині. Тепер центрхав миттєво розпочне реабілітацію. На поле Хедіра повинен повернутися у весняній частині сезону.

У нинішньому сезоні Самі Хедіра провів 17 матчів у всіх турнірах.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Самі Хедіра Самі Хедіра
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