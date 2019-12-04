Хедіра вилетів на тривалий термін

Півзахисник туринського Ювентуса Самі Хедіра найближчим часом не допоможе своїй команді через травму.

Німецький хавбек пропустить орієнтовно 3 місяці, повідомляє офіційний сайт клубу.

У середу Хедірі зробили артроскопічну операцію на травмованому лівому коліні. Хірургічне втручання зробили в Німеччині. Тепер центрхав миттєво розпочне реабілітацію. На поле Хедіра повинен повернутися у весняній частині сезону.

У нинішньому сезоні Самі Хедіра провів 17 матчів у всіх турнірах.

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