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Хедіра вибув до кінця сезону

18 квітня 23:33 46 Читать на русском
Хедіра вибув до кінця сезону
Самі Хедіра / Reuters

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра через операцію на коліні пропустить залишок сезону.

Самі Хедіра перенесе операцію на коліні та пропустить залишок сезону, про що повідомив у своєму Twitter.

Ювентус – Мілан: Хедіра вперше потрапив у заявку "зебр" після операції на серці – він не грав майже 2 місяці

"Після чотирьох місяців тривалого болю в коліні, я зважився на операцію, аби повністю вилікуватись. Операція відбудеться приблизно через 2 тижні. Моя мета – повністю бути готовим до наступного сезону. Я вже з нетерпінням чекаю цього, аби допомогти досягти наших цілей у наступному сезоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно Хедіра переніс операцію на серці та вийшов у матчі проти Мілана.

Теги
Самі Хедіра Самі Хедіра Ювентус Ювентус Італія
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