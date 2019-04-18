Хедіра вибув до кінця сезону

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра через операцію на коліні пропустить залишок сезону.

Самі Хедіра перенесе операцію на коліні та пропустить залишок сезону, про що повідомив у своєму Twitter.

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"Після чотирьох місяців тривалого болю в коліні, я зважився на операцію, аби повністю вилікуватись. Операція відбудеться приблизно через 2 тижні. Моя мета – повністю бути готовим до наступного сезону. Я вже з нетерпінням чекаю цього, аби допомогти досягти наших цілей у наступному сезоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно Хедіра переніс операцію на серці та вийшов у матчі проти Мілана.

After four months of continuous pain in my knee - some days worse than others - I have decided to undergo surgery, letting it fix and heal fully. The surgery is planned to take place in the next two weeks. #SK6 (1/2) pic.twitter.com/Y8Jghdrpks — Sami Khedira (@SamiKhedira) 18 апреля 2019 г.