Хедіра вибув до кінця сезону

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра через операцію на коліні пропустить залишок сезону.
Самі Хедіра перенесе операцію на коліні та пропустить залишок сезону, про що повідомив у своєму Twitter.
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"Після чотирьох місяців тривалого болю в коліні, я зважився на операцію, аби повністю вилікуватись. Операція відбудеться приблизно через 2 тижні. Моя мета – повністю бути готовим до наступного сезону. Я вже з нетерпінням чекаю цього, аби допомогти досягти наших цілей у наступному сезоні", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно Хедіра переніс операцію на серці та вийшов у матчі проти Мілана.