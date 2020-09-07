36-річний чемпіон Європи повернувся на батьківщину. Про його підписання повідомляє офіційний сайт клубу.

Екс-динамівець Антунеш офіційно приєднався до Спортінга

Куарежма уклав із "завойовниками" контракт за схемою 2+1. Віторії вінгер дістався безкоштовно, оскільки став вільним агентом після сезону в складі турецької Касимпаші. Новий клуб презентував Куарежму ефектним відео, де ветерану дісталася роль короля. За Віторію досвідчений виконавець виступатиме під 10-м номером.

До слова, в кампанії 2019/20 Рікарду Куарежма провів 27 матчів у Суперлізі Туреччини, в яких забив 4 м'ячі. Раніше він також захищав кольори Бешикташа, Порту, Аль-Ахлі, Челсі, Інтера, Барселони та лісабонського Спортінга.

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