36-летний чемпион Европы вернулся на родину. О его подписании сообщает официальный сайт клуба.

Экс-динамовец Антунеш официально присоединился к Спортингу

Куарежма заключил с "завоевателями" контракт по схеме 2+1. Витории вингер достался бесплатно, поскольку стал свободным агентом после сезона в составе турецкой Касымпаши. Новый клуб презентовал Куарежму эффектным видео, где ветерану досталась роль короля. За Виторию опытный исполнитель будет выступать под 10-м номером.

К слову, в кампании 2019/20 Рикарду Куарежма провел 27 матчей в Суперлиге Турции, в которых забил 4 мяча. Ранее он также защищал цвета Бешикташа, Порту, Аль-Ахли, Челси, Интера, Барселоны и лиссабонского Спортинга.

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