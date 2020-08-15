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Екс-динамівець Антунеш офіційно приєднався до Спортінга

15 серпня 23:30 - Читать на русском
Екс-динамівець Антунеш офіційно приєднався до Спортінга
Віторіну Антунеш / Сайт Спортінга

Захисник Віторіну Антунеш продовжить кар'єру в рідній Португалії.

Лісабонський Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 33-річного латераля.

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Контракт новачка розрахований на два сезони. Цього літа Антунеш покинув Хетафе і отримав статус вільного агента. Останній рік португальського ветерана в Іспанії був зіпсований важкою травмою – всього три матчі, в яких він не зміг відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, лівий захисник переходив у Хетафе з київського Динамо. Віторіну виступав за киян з 2015 по 2017-ий, потім була оренда і остаточний викуп за 2,5 млн євро.

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Теги
Трансфери Віторіну Віторіну Антунеш Хетафе Хетафе Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
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