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"Хай виграє найсильніший", – Бєланов поділився очікуваннями від матчу Динамо – Шахтар

22 квітня 23:22 114 Читать на русском
"Хай виграє найсильніший", – Бєланов поділився очікуваннями від матчу Динамо – Шахтар
Ігор Бєланов / соцмережі

Легенда київського Динамо Ігор Бєланов розповів, чого очікує від українського класичного у 25 турі УПЛ.

 

"У принципі, це дві рівні команди. Мені дуже подобається, коли йде загострення пристрастей. Це дійсно дуже важливо. Нехай переможе найсильніший, хоча, звичайно, я буду вболівати за київське Динамо. Це навіть не обговорюється", – сказав Бєланов Футбол NEWS.

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Матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Ігор Бєланов
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