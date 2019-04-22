"Хай виграє найсильніший", – Бєланов поділився очікуваннями від матчу Динамо – Шахтар

Легенда київського Динамо Ігор Бєланов розповів, чого очікує від українського класичного у 25 турі УПЛ.

"У принципі, це дві рівні команди. Мені дуже подобається, коли йде загострення пристрастей. Це дійсно дуже важливо. Нехай переможе найсильніший, хоча, звичайно, я буду вболівати за київське Динамо. Це навіть не обговорюється", – сказав Бєланов Футбол NEWS.

Бєланов назвав найперспективнішого гравця Динамо

Матч Динамо – Шахтар відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.