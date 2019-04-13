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Бєланов назвав найперспективнішого гравця Динамо

12:56 513 Читать на русском
Бєланов назвав найперспективнішого гравця Динамо
Віктор Циганков

Екс-гравець Динамо Ігор Бєланов розповів про перспективи Віктора Циганкова.

"Найперспективнішим гравцем Динамо я нині вважаю Циганкова. Я хотів би, щоб він поїхав у Європу і розкрився там, але мені також важливо, щоб він як лідер зараз вів свою команду за собою, щоб у нього виходило грати в настільки молодому віці.

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Головне, щоб він при цьому не зламався. Звичайно, хотілося б, щоб він був у нашій команді, як колись вона створювалася в мої часи.

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Коли я перейшов в Динамо, там були зірки, але мені відразу вдалося влитися в колектив. Головне, щоб мені могли віддати пас, адже ми, нападники, залежні", – сказав Бєланов.

Джерело: Футбол 24
Теги
Динамо Динамо Ігор Бєланов Віктор Циганков Віктор Циганков
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