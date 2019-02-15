Хавбек Олімпіакоса Діаш назвав свій супергол у ворота Динамо одним з найкращих у кар'єрі

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Челсі прийме Манчестер Юнайтед, Мілан проти невтішної серії в Бергамо та ще один шанс Зінченка: топ-5 матчів євровікенду
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Україна збільшила відставання від Бельгії у клубному рейтингу УЄФАЛіга Європи — 13:51 3442
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4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄІспанія — 12:07 4459
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Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історіїЛіга Європи — 14 лют 13323