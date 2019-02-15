Хавбек Олімпіакоса Діаш назвав свій супергол у ворота Динамо одним з найкращих у кар'єрі

Півзахисник Олімпіакоса Жіл Діаш прокоментував свій гол у ворота київського Динамо в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Так, думаю, це був один з найкращих моїх голів у кар'єрі. Але я не вважаю, що він найкращий. Зараз треба перемагати, і це те, що ми збираємось зробити. У нас дуже хороша команда, треба довести це на полі і виграти матч.

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Всі бачили, що у нас була можливість забити ще 1-2 голи, але нам цього не вдалось. На жаль, ми пропустили в кінці, але це футбол, і зараз треба готуватись до наступних поєдинків", – цитує Діаша Gazzeta.gr.

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