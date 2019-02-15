Хавбек Олимпиакоса Диаш назвал свой супергол в ворота Динамо одним из лучших в карьере

Полузащитник Олимпиакоса Жил Диаш прокомментировал свой гол в ворота киевского Динамо в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Да, думаю, это был один из лучших моих голов в карьере. Но я не считаю, что он лучший. Сейчас надо побеждать, и это то, что мы собираемся сделать. У нас очень хорошая команда, надо доказать это на поле и выиграть матч.

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Все видели, что у нас была возможность забить еще 1-2 гола, но нам этого не удалось. К сожалению, мы пропустили в конце, но это футбол, и сейчас надо готовиться к следующим поединкам", – цитирует Диаша Gazzeta.gr.

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