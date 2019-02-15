toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛИГА ЕВРОПЫ

Хавбек Олимпиакоса Диаш назвал свой супергол в ворота Динамо одним из лучших в карьере

15:49 31 Читати українською
Хавбек Олимпиакоса Диаш назвал свой супергол в ворота Динамо одним из лучших в карьере
Жил Диаш / Gazzeta.gr

Полузащитник Олимпиакоса Жил Диаш прокомментировал свой гол в ворота киевского Динамо в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Да, думаю, это был один из лучших моих голов в карьере. Но я не считаю, что он лучший. Сейчас надо побеждать, и это то, что мы собираемся сделать. У нас очень хорошая команда, надо доказать это на поле и выиграть матч.

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Все видели, что у нас была возможность забить еще 1-2 гола, но нам этого не удалось. К сожалению, мы пропустили в конце, но это футбол, и сейчас надо готовиться к следующим поединкам", – цитирует Диаша Gazzeta.gr.

Олимпиакос – Динамо: идеальный результат при посредственный игре, инертный Соль и повторение истории

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Олимпиакос - Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Видеоновости Жил Диаш Жил Диаш Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
2
мин
Ювентус
21:30
Фрозиноне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук