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Хавбек Ліона Ндомбеле розповів, де міг опинитись влітку

22:03 115 Читать на русском
Хавбек Ліона Ндомбеле розповів, де міг опинитись влітку
Танге Ндомбеле / соцмережі

Півзахисник Ліона Танге Ндомбеле заявив, що влітку міг перейти до одного з європейських грандів.

"Я міг перейти в Манчестер Сіті, все могло вийти. Але Ліон не хотів зі мною розлучатися, а я не вважав за необхідне йти. Зараз думаю, що це було правильне рішення. У мене все добре, я багато граю, отримав виклик до збірної Франції.

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ПСЖ? Я не думаю про те, як буде складатися моя кар'єра. У дитинстві у мене не було мрії виступати за якийсь певний клуб. Неважливо, Барселона це, ПСЖ або Манчестер Сіті. Вони всі є топ-клубами, і я не кажу "ні" жодному з них", – сказав Ндомбеле Canal Football Club.

Нагадаємо, саме проти Ліона в середу на НСК Олімпійський донецький Шахтар зіграє вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00 за київським часом.

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