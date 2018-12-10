Шахтар – Ліон: матч судитиме фартовий для "гірників" арбітр, який показав Шевченку єдину червону картку в його кар'єрі

Головним арбітром матчу 6 туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном буде Бйорн Кюйперс.

Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон судитиме нідерландський арбітр Бйорн Кюйперс, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Українським фанатам Кюйперс відомий тим, що показав Шевченку червону картку, яка була єдиною в його кар'єрі. Сталося це у матчі Ліги Європи 2010/11 Динамо – Брага, який закінчився з рахунком 1:1.

А от для "гірників" Кюйперс є фартовим. З ним "гірники" перемагали Рапід (плей-офф ЛЧ 2015/16) та московський ЦСКА (1/8 фіналу Кубка УЄФА 2008/09). Втім, Кюйперс судив і матч проти Севільї, який "гірники" програли з рахунком 1:3 (1/2 фіналу Ліги Європи 2015/16).

Матч 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться в середу, 12 грудня, на НСК Олімпійський. Початок матчу – о 22:00.

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