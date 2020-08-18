Хавбек Інтера після розгрому Шахтаря націлений виграти Лігу Європи

Півзахисник Інтера Роберто Гальярдіні прокоментував вихід команди у фінал Ліги Європи після перемоги над Шахтарем (5:0).

"Я граю стабільно вже кілька місяців. Дякую тренеру за його віру до мене. Я справді щасливий. Ми робимо великі справи.

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Сьогодні ми зіграли чудову гру. Це був дуже розумний матч нашої команди. Тепер нам залишилося зробити останній крок у фіналі, який, ми сподіваємося, буде мати якомога щасливіше закінчення", – сказав Гальярдіні на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Інтер у півфіналі Ліги Європи розгромив Шахтар із рахунком 5:0. У фіналі міланці зіграю проти іспанської Севільї. Вирішальний поєдинок відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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