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Хавбек Інтера після розгрому Шахтаря націлений виграти Лігу Європи

10:22 -
Хавбек Інтера після розгрому Шахтаря націлений виграти Лігу Європи
Роберто Гальярдіні (ліворуч) / Getty images

Півзахисник Інтера Роберто Гальярдіні прокоментував вихід команди у фінал Ліги Європи після перемоги над Шахтарем (5:0).

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Я граю стабільно вже кілька місяців. Дякую тренеру за його віру до мене. Я справді щасливий. Ми робимо великі справи.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Сьогодні ми зіграли чудову гру. Це був дуже розумний матч нашої команди. Тепер нам залишилося зробити останній крок у фіналі, який, ми сподіваємося, буде мати якомога щасливіше закінчення", – сказав Гальярдіні на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Інтер у півфіналі Ліги Європи розгромив Шахтар із рахунком 5:0. У фіналі міланці зіграю проти іспанської Севільї. Вирішальний поєдинок відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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Роберто Роберто Гальярдіні Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Шахтар
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