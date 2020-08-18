Хавбек Интера после разгрома Шахтера нацелен выиграть Лигу Европы

"Я играю стабильно уже несколько месяцев. Спасибо тренеру за его веру в меня. Я действительно счастлив. Мы делаем большие дела.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Сегодня мы сыграли замечательную игру. Это был очень умный матч нашей команды. Теперь нам осталось сделать последний шаг в финале, который, мы надеемся, будет иметь как можно более счастливое окончание", –сказал Гальярдини на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Интер в полуфинале Лиги Европы разгромил Шахтер со счетом 5:0. В финале миланцы сыграю против испанской Севильи. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.

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