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Хавбек Интера после разгрома Шахтера нацелен выиграть Лигу Европы

10:24 - Читати українською
Хавбек Интера после разгрома Шахтера нацелен выиграть Лигу Европы
Роберто Гальярдини (слева) / Getty images

Полузащитник Интера Роберто Гальярдини прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы после победы над Шахтером (5:0).

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Я играю стабильно уже несколько месяцев. Спасибо тренеру за его веру в меня. Я действительно счастлив. Мы делаем большие дела.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Сегодня мы сыграли замечательную игру. Это был очень умный матч нашей команды. Теперь нам осталось сделать последний шаг в финале, который, мы надеемся, будет иметь как можно более счастливое окончание", –сказал Гальярдини на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Интер в полуфинале Лиги Европы разгромил Шахтер со счетом 5:0. В финале миланцы сыграю против испанской Севильи. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.

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Интер - Шахтер Интер Интер Лига Европы Роберто Роберто Гальярдини
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