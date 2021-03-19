"Рішення ухвалене без емоцій, виважено. Щоб набрати необхідну кількість очок в останніх матчах і вирішити поставлене завдання на сезон, керівництво клубу вирішило звільнити Олександра Хацкевича із займаної посади", – наводить слова гендиректора Ротора офіційний сайт клубу.

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До слова, в останньому матчі під керівництвом Хацкевича Ротор програв удома Ростову з рахунком 0:4. Волгоградська команда набрала 18 очок у 23 турах та посідає 13-е місце в турнірній таблиці РПЛ. Відставання від 12-ї сходинки, яка гарантує збереження місця в еліті, становить 8 очок.

Нагадаємо, Хацкевич очолив Ротор у 2019 році. До цього фахівець працював у київському Динамо, збірній Білорусі, Вітебську, мінському Динамо, а також входив в тренерський штаб національної команди України.

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